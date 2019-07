Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Diebe nutzen Unaufmerksamkeit

Winterberg (ots)

Am Montag gegen 12 Uhr parkte eine niederländische Familie in einem Parkhaus an der Poststraße. Als die Eltern zum Parkautomaten gingen, ließ die Mutter ihre Handtasche bei der Tochter zurück. Als diese kurzfristig der Tasche den Rücken zuwandte, nutzen diesen Augenblick die Täter. Aus der offenen Tasche entwendeten sie ein Smartphone. Die Familie bemerkte zur Tatzeit einen Mann mit zwei Frauen. Diese standen an einem schwarzen, golfähnlichen Auto. Beschreibung des Mannes: Etwa 1,90 Meter, circa 40 Jahre, kurze schwarze Haare, Trainingsanzug mit hellen Streifen. Die beiden Frauen waren von kräftiger Statur. Eine Frau trug lange dunkle Haare. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Winterberg unter 0 29 81 - 90 200 in Verbindung.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell