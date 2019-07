Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Sundern: Vermutlich dieselben Einbrecher schlugen in der Nacht zum Montag gleich dreimal auf zwei Zeltplätzen am Sorpesee zu. Zwischen 20.30 Uhr und 12.15 Uhr hebelten sie die Tür eines Kioskes auf. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld. Gegen 01.30 Uhr filmte eine Überwachungskamera auf einem weiteren Campingplatz zwei Männer. Diese trugen Kappen sowie Jeanshosen und lange Oberteile. Auf dem Platz brachen sie in das Anmeldehäuschen und in einen weiteren Kiosk ein. Hier löste die Alarmanlage gegen 01:40 Uhr aus. In beiden Fällen erbeuteten die Täter ebenfalls Bargeld. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Sundern unter 0 29 33 - 90 200 in Verbindung.

Marsberg: Mit der Schaufel eines Radladers brachen unbekannte Täter am Wochenende einen Container auf einer Baustelle auf der Straße "Am Meilenstein" auf. Zwischen Samstag, 14.30 Uhr, und Montag, 06.45 Uhr, drangen die Täter zunächst auf die Baustelle. Mit der Schaufel des Radlagers drückten sie das Schloss auf. Anschließend entnahmen sie Werkzeug aus dem Container. Mit einem aufgefundenen Trennschleifer öffneten sie einen weiteren Container. Hieraus wurden jedoch keine weiteren Gegenstände entwendet. Aus einem abgestellten Bagger zapften die Diebe etwa 200 Liter Dieselkraftstoff ab. Hinweise zu den Tätern liegen bislang nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Marsberg unter 02992 - 90 200 3711 in Verbindung zu setzen.

