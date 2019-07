Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Sundern: Unbekannte Täter versuchten in der Zeit zwischen Freitag, 21 Uhr, bis Samstag, 11.30 Uhr, in einen Verkaufscontainer am Sorpedamm einzubrechen. Ein Schloss wurde bei dem Versuch beschädigt. Zudem besprühten die Täter die Rückwand des Containers mit dem Schriftzug "Spuk". Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Sundern unter 0 29 33 - 90 200 in Verbindung.

Sundern: Auf das Fischfutter aus einer Gartenlaube auf der Straße "Am Golfplatz" hatten es Einbrecher in der Zeit von Donnerstag, 14 Uhr, bis Freitag, 10 Uhr, abgesehen. Durch die aufgehebelte Holztür gelangten die Täter in die Hütte. Weitere Gegenstände wurden nach bisherigen Erkenntnissen nicht entwendet. Hinweise nimmt die Polizei in Sundern unter 0 29 33 - 90 200 entgegen.

Meschede: Während sich die Bewohner eines Einfamilienhauses an der Straße "Bergmecke" im Urlaub befanden, brachen unbekannte Täter in das Haus ein. Zwischen dem 07. und 20. Juli hebelten die Täter zwei Kellertüren auf. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie anschließend einen Möbeltresor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 in Verbindung.

