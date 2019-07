Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Marsberg (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr befuhr eine 59-jährige Frau mit einer Motorradgruppe die L636 aus Meerhof kommend in Richtung Oesdorf. In einer scharfen Rechtskurve kam sie nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Leitplanke. Die schwer verletzte Kradfahrerin aus dem Landkreis Oldenburg wurde mittels Rettungswagen ins örtliche Krankenhaus gebracht.(DS)

