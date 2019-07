POL-HS: Zeugen und Geschädigte nach Verfolgungsfahrt gesucht

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Am Sonntag (7. Juli) versuchten Polizeibeamte der Kreispolizeibehörde Heinsberg, den Fahrer eines silbernen Pkw VW Golf mit Geilenkirchener Kennzeichen (GK-), gegen 23.30 Uhr, auf einem Wirtschaftsweg zwischen den Ortschaften Panneschopp und Bocket anzuhalten und zu kontrollieren. Dabei missachtete der Fahrer die Anhaltezeichen und versuchte mit hoher Geschwindigkeit zu flüchten. Er fuhr zwischen Panneschopp, Teveren und Nierstraß über Wirtschaftswege und Straßen. Am Ortseingang Teveren musste ein entgegenkommender Pkw abbremsen, um einen Zusammenstoß mit dem Fahrzeug des Flüchtenden zu verhindern. Die Verfolgungsfahrt endete damit, dass der Fahrer in ein Grundstück an der Straße Panneschopp einbog und dort kontrolliert werden konnte. Es handelte sich um einen 43-jährigen Mann aus Geilenkirchen, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Im Fahrzeug befand sich zudem eine 40-jährige Frau als Beifahrerin. Zur Klärung des Vorfalls sucht die Polizei nun den Fahrer des entgegenkommenden Pkw sowie weitere Zeugen oder Personen, die die Verfolgung beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg unter Telefon 02452 920 0 zu melden.

