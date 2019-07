Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Vier Personen vorläufig festgenommen

Waldfeucht/Heinsberg (ots)

Am Montag (15. Juli) meldeten sich aufmerksame Anwohner, gegen 15 Uhr, bei der Polizei und gaben an, dass auf der Raiffeisenstraße ein verdächtiger Pkw mit drei männlichen Insassen aufgetaucht wäre. Dieser war vor Eintreffen der Polizei bereits in unbekannte Richtung davon gefahren. Eine Überprüfung ergab, dass die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen offenbar zuvor gestohlen worden waren.

Gegen 19.30 Uhr bemerkten Polizeibeamte das Fahrzeug an einem Schnellrestaurant an der Industriestraße. Sie stoppten den Fahrer und nahmen die vier Insassen vorläufig fest. Es handelte sich um vier Männer im Alter zwischen 18 und 27 Jahren, die aus Heinsberg und Waldfeucht stammen. Die Kennzeichen am Fahrzeug waren zuvor als gestohlen gemeldet worden. Die Eigentumsverhältnisse des Pkw konnten nicht geklärt werden. Aus diesem Grund wurde das Fahrzeug sichergestellt, um zu klären, ob es zuvor entwendet wurde.

Der Fahrer, ein 27-jähriger Mann aus Heinsberg, stand zum Zeitpunkt der Fahrt unter der Einwirkung von Betäubungsmitteln. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Beamten fertigten eine Anzeige gegen ihn.

Die polizeilichen Ermittlungen in diesem Fall wurden aufgenommen und dauern weiter an.

