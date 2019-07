Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Seitenscheibe eingeschlagen

Gangelt-Birgden (ots)

Indem sie die Seitenscheibe eines an der Bahnhofstraße parkenden Pkw mit einem Stein einschlugen, drangen Unbekannte am Montag (15. Juli), zwischen 14.45 Uhr und 15 Uhr, in dessen Innenraum ein. Sie stahlen daraus eine Handtasche.

