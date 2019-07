Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Gemeinsame Kontrollen in Shisha Bars mit der Stadt sowie dem Hauptzollamt Aachen

Heinsberg/Erkelenz (ots)

Am Freitag, 12. Juli, fanden ab 19.30 Uhr, im Kreisgebiet mehrere Kontrollen von Shisha Bars statt, welche die Polizei Heinsberg mit Unterstützung der Einsatzhundertschaft aus Mönchengladbach gemeinsam mit den Städten Heinsberg und Erkelenz sowie dem Hauptzollamt Aachen durchführte.

In Erkelenz wurden zwei Shisha Bars und insgesamt 53 Personen kontrolliert. Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Jugendschutzgesetz, wegen Verstoßes gegen die Abgabenordnung Tabak sowie gegen das Nichtraucherschutzgesetz wurden gefertigt. Zudem stellten die eingesetzten Kräfte eine größere Menge Tabak sicher. Auch eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde vorgelegt. Aufgrund baulicher Mängel musste eine der beiden Bars in Erkelenz geschlossen werden. In der anderen Shisha Bar wurde der Verkauf von Tabakutensilien bis zur Instandsetzung der Lüftungsanlage untersagt.

Anschließend wurden zwei weitere Shisha Bars in Heinsberg und Oberbruch und 36 Personen kontrolliert, die sich dort aufhielten. Dabei stellten die Beamten in Heinsberg keine Verstöße fest. In der zweiten Bar in Oberbruch wurden erhöhte CO2 Werte festgestellt. Deshalb musste die Feuerwehr für Belüftung sorgen. Nach dem Einsatz blieben beide Bars weiterhin geöffnet.

