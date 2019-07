Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Pkw

Erkelenz-Houverath (ots)

Aus einem Pkw, dieser stand an der Straße Am Loher Acker, stahlen unbekannte Täter diverse technische Geräte. Diese lagen in zwei Taschen im Innenraum des Pkw. Die Tat ereignete sich zwischen dem 13. Juli (Samstag), 20 Uhr und dem 14. Juli (Sonntag), 14 Uhr.

