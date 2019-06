Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Bramstedt - Versuchter Einbruch in Kirchengebäude und Störung der Totenruhe am Kirchenbleeck

Bad Segeberg (ots)

In der Zeit vom 22.06.2019, 20.00 Uhr bis zum 23.06.2019, 08.45 Uhr, haben bislang noch unbekannte Täter versucht, mit einem Gullydeckel ein Fenster in der Kirche im Kirchenbleeck einzuwerfen. Das Sprossenfenster aus massivem Holz hielt diesen Versuchen aber stand. Weiterhin wurden auf dem Friedhof auch zwei Grabsteine umgeworfen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und konnte am Tatort Spuren sichern. Der hinzugerufene Denkmalschutzvorsitzende der Gemeinde beziffert den Schaden auf ca. 10.000 EUR. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Bramstedt unter der Rufnummer 04192 - 39 110 entgegen.

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Kai Hädicke-Schories

Telefon: 040 - 528 06 205

E-Mail: Kai.Haedicke-Schories@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell