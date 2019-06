Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Ellerbek - Brand in einem Doppelcarport, Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am späten Samstagabend, dem 22.06.2019, ist im Kirchenstieg in Ellerbek ein Feuer in einem Doppelcarport ausgebrochen und hat dieses fast völlig zerstört.

Um 23:30 Uhr bemerkte ein Nachbar den Brand und weckte die Eigentümer. Diese konnten noch ihre Autos und sich selbst in Sicherheit bringen.

Die Feuerwehr begann sofort mit den Löscharbeiten und konnte ein stärkeres Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Einfamilienhaus verhindern. Die Bewohner konnten somit wieder zurück in ihr Eigenheim.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Brandursache ist bisher unklar. Die Schadenshöhe wird nach ersten Erkenntnissen auf eine fünfstellige Summe im unteren Bereich geschätzt.

Die Kripo sucht nun nach Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung der Brandursache beitragen könnten. Hinweise werden unter der Telefonnummer 04101-202-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell