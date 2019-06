Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Sülfeld - Unfallfahrer demoliert drei parkende Fahrzeuge auf einem Grundstück und flüchtet zu Fuß

Bad Segeberg (ots)

Am 23.6.2019, gegen 4.50 Uhr, ist es in Sülfeld zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden gekommen. So befuhr der Fahrer eines VW Golf die Oldesloer Straße in Richtung der Straße Am Markt und nach Zeugenaussagen mit "quietschenden Reifen" und deutlich überhöhter Geschwindigkeit. An der Einmündung zur Straße Am Markt war die Fahrt dann abrupt zuende. Das Fahrzeug prallte geradewegs gegen eine Gründstücksbegrenzung und schleuderte auf dem Privatgelände gegen drei dort zum Parken abgestellte Fahrzeuge. An allen vier Fahrzeugen entstand ein Totalschaden, der Grundstückszaun wurde komplett zerstört, am Wohngebäude entstand ein leichter Schaden. Zeugen beobachteten zwei Personen, die sich aus dem Auto über die rechte Fahrzeugseite befreiten und sodann zu Fuß vom Unfallort entfernten, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Das Fahrzeug des Verursachers wurde beschlagnahmt und eingeschleppt, die Feuerwehr streute am Unfallort auslaufende Betriebsstoffe ab. An der Fahndung nach den Flüchtigen beteiligten sich insgesamt vier Streifenwagen. Später meldete sich der 21jährige Fahrzeughalter des unfallverurachenden Pkw auf der Wache in Henstedt-Ulzburg und fragte nach dem Verbleib seines VW. Aufgrund seiner deutlich wahrnehmbaren Alkoholisierung und einer Alkoholprüfung - das Messgerät zeigte einen Wert von 1,89 o/oo an - wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft in Kiel eine Blutprobenentnahme angeordnet und diese von einer Ärztin entnommen. Der 21jährige aus Bebensee muss sich nun wegen mehrerer strafrechtlicher Vergehen verantworten. Der Sachschaden wird auf mindestens 25.000 Euro geschätzt. Für Hinweise zum Tatablauf sind die Ermittler der Polizei in Itzstedt unter der Rufnummer 04535 - 43999-50 erreichbar.

