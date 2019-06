Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Bramstedt - Versuchter Tankstelleneinbruch - Polizei sucht nach weiteren Zeugen

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht zum Sonntag, 23.06.2019, um 02:42 Uhr, haben unbekannte Täter die Scheibe eines Tankstellengebäudes in der Straße Liethberg eingeschlagen und dadurch die akustische Alarmanlage in Betrieb gesetzt. Sie flüchteten ohne Beute. Zeugen konnten drei südländische Jugendliche aus Richtung der Tankstelle über die Baustelle im Landweg hinter der Kirche in die Straße Schlüskamp laufen sehen. Sie werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

- männlich - südländisch - 170-175 cm groß - 18-25 Jahre alt - graue Jogginghose - grauer Kapuzenpullover

Täter 2 :

- männlich - südländisch - 170-175 cm groß - 18-25 Jahre alt - schwarze Lederjacke - dunkle Sporttasche

Täter 3 :

- männlich - südländisch - 170-175 cm groß - 18-25 Jahre alt - dunkel gekleidet - helles Cap

Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen, die in diesem Umfeld Beobachtungen gemacht haben, die Ermittler in Bad Segeberg sind unter der Rufnummer 04551 884 0 zu erreichen.

