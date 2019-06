Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch in Waschsalon (Nürtingen)

Reutlingen (ots)

Nürtingen (ES): In einen Waschsalon in der Neuffener Straße ist in der Nacht zum Donnerstag eingebrochen worden. In der Zeit zwischen 22 Uhr und acht Uhr gelangte der Täter auf bislang ungeklärte Weise in das Geschäft. In dem Waschsalon brach der Unbekannte den Münzeinwurf von mehreren Waschmaschinen, einem Trockner sowie einer Mangelmaschine auf. Der Einbrecher erbeutete Münzgeld in bislang unbekannter Höhe. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 800 Euro. (ms)

