Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Holzhütte durch Brand beschädigt

Wegberg-Klinkum (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten am Sonntag (14. Juli), gegen 6.15 Uhr, eine Holzhütte an der Straße Rathausplatz, indem sie diese in Brand setzten. Auch zwei Bäume fingen Feuer. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen dazu auf, wer den Brand verursacht hat.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell