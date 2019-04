Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Einbruch in Wohnung

Ennepetal (ots)

In dem Zeitraum vom 26.04.2019, 23:30 Uhr bis zum 28.04.2019, 18:50 Uhr verschafften sich unbekannte Täter auf bislang nicht bekannte Weise Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Loher Straße. Sie entwendeten Bargeld und entfernten sich in unbekannte Richtung.

