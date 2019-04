Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Raub unter Jugendlichen

Hattingen (ots)

Am 27.04.2019 gegen 22.10 Uhr bedrohten zwei männliche jugendliche Personen zwei 16-jährige Hattinger an einer Haltestelle und forderten Bargeld. Als ein vorbeifahrender Pkw-Fahrer anhielt um den Geschädigten zu helfen, rannten die beiden Täter mit dem entwendeten Bargeld weg. Die Personalien der Tatverdächtigen konnten am Folgetag ermittelt werden.

