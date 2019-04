Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - Versuchter Einbruch in Schulgebäude

Sprockhövel (ots)

In der Zeit vom 24.04.2019, 22:00 Uhr, bis 27.04.2019, 23:00 Uhr, versuchten unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Fensters in das Gebäude der Mathilde-Anneke-Schule zu gelangen. Da dies nicht gelang, versuchten die Täter die Fensterscheibe mit einem Gegenstand einzuwerfen. Als dies auch misslang, gaben die Täter ihr Vorhaben auf und entfernten sich von der Örtlichkeit. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiwache in Hattingen unter 02324-91666000.

