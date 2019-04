Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Verkehrsunfall mit Flucht

Hattingen (ots)

Am 28.04.2019, gegen 02.05 Uhr, kollidierte ein unbekannter Fahrzeugführer in der Bachstraße vermutlich beim Rückwärtsfahren mit einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Durch die Wucht der Kollision wurde der geparkte Pkw gegen einen weiteren geparkten Pkw geschoben. Der Unfallverursacher entfernte sich unmittelbar nach der Kollision von der Unfallörtlichkeit. Das Fahrzeug des Unfallverursachers soll grau bzw. silber sein und einem Audi A3 ähnlich sein. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiwache in Hattingen unter 02324-91666000.

