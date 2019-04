Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bei Verkehrsunfallflucht Fahrzeug stark beschädigt

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr gestern Nachmittag zwischen 15:30 Uhr und 17:15 Uhr in Geinsheim gegen einen geparkten Toyota und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Pkw stand in der Gommersheimer Straße und wurde stark beschädigt. Die Schadenshöhe wird mit ca. 3000 Euro angegeben. Das Fahrzeug des Verursachers dürfte ebenfalls vorne rechts stark beschädigt sein. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf das verursachende Fahrzeug geben können. Die Polizei Neustadt ist erreichbar unter 06321 854-0 oder per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Matthias Reinhardt

Telefon: 06321-854-203

E-Mail: pineustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell