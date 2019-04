Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfallflucht - Radfahrerin stürzt und Fahrzeug fährt weg

Neustadt/Weinstraße (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es gestern gg. 11:45 Uhr in der Martin-Luther-Straße, als eine 37-jährige Radfahrerin auf dem Fahrradstreifen in Höhe des LIDL-Discounters fuhr. Eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin kam mit ihrem weißen Kleinwagen aus Richtung des Discounters und bremste scheinbar zu spät, so dass es zu einer leichten Kollision mit der Radfahrerin kam. Die 37-Jährige stürzte, verletzte sich aber nicht. Die Fahrerin des Kleinwagens fuhr jedoch weiter, ohne sich um die Radfahrerin zu kümmern. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Zeugen können sich bei der Polizei Neustadt unter Telefon 06321 854-0 oder per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de melden.

