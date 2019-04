Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Haßloch (ots)

Am Dienstag, den 09.04.2019, ereignete sich in der Zeit zwischen 10.30 Uhr und 11.00 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in der Moltkestraße. Hierbei stieß ein silberner Personenkraftwagen der Marke Ford mit dem amtlichen Kennzeichen: DÜW-CH ??? beim Vorbeifahren gegen den Außenspiegel eines geparkten Personenkraftwagens und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von 350,- Euro.

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Haßloch, Tel. 06324/933-0, Fax 06324/933120, email: pihassloch@polizei.rlp.de, zu wenden.

