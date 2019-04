POL-PDNW: Mit LKW-Auflieger Pkw beschädig und weggefahren

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Beim Abbiegen fuhr gestern Morgen ein 59-jähriger Lkw-Fahrer in der Straße Am Stecken mit seinem Auflieger an einen geparkten Pkw. Hierbei wurde der vordere rechte Kotflügel sowie der Aussenspiegel beschädigt. Der Halter des geparkten Fahrzeugs hörte den Zusammenstoß und konnte der Polizei das Kennzeichen des Aufliegers mitteilen. Die Ermittlungen führten zu dem 59-Jährigen aus Gau-Bickelheim. Der Schaden beträgt ca. 1000 Euro.

