Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Bad Gandersheim - mehrere Graffiti-Farbschmierereien im Stadtgebiet

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim - (lpk) In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es im Stadtgebiet Bad Gandersheim gleich zu mehreren sogenannten Graffiti-Farbschmierereien an Häuserfassaden und Mauern. Betroffen waren verschiedene Objekte in den Straßenzügen "Hinter der Münze" und "Am Küchengraben". Benutzt wurde Farblack in blau und schwarz aus Sprühdosen. So wurden die TAG's "BMG", "ACAB" (=All Cops Are Bastards), "Fuck Police" sowie ein "X" im Kreis festgestellt und gesichert. Außerdem wurden Schmierereien an öffentlichen Anlagen im Bereich "Auf der Wiek" in Höhe von Wohnmobilstellplatz und Stadionparkplatz festgestellt. Ein Verkehrszeichen und eine Infotafel wurden besprüht. Auf einen Stromverteilerkasten wurde zudem ein "Hakenkreuz" in schwarzer Farbe hinterlassen. Von ein und derselben Tätergruppe ist auszugehen. Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet, in Bezug auf das "Hakenkreuz" wurde der Staatsschutz des ZKD in Northeim informiert. Hinweise zu allen Taten nimmt die Polizei in Bad Gandersheim unter der Telefonnr. 05382/919200 entgegen.

