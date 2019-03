Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung in zwei Fällen

Uslar (ots)

USLAR (stüw.) Im Zeitraum von einer Woche kam es in Uslar in einem Mehrfamilienhaus in der Lavesstraße zu zwei Sachbeschädigungen. In der Zeit von Sonntag, 03.03.2019, bis Montag, 04.03.2019, steckten bislang unbekannte Täter ein Kindertrampolin in Brand. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 50,- Euro. Am Samstag, 09.03.32019, kam es in den Abendstunden im selben Haus zu einer weiteren Sachbeschädigung. Unbekannte Täter beschädigten mit einem unbekannten Gegenstand zwei Reifen eines Kinderbuggys. Der Sachschaden beläuft sich ebenfalls auf ca. 50,- Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeikommissariat Uslar unter der Rufnummer 05571/926000.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Uslar

Pressestelle



Telefon: 05571/92600 0

Fax: 05571/92600 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell