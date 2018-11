POL-PDTR: Diebstahl einer Anhängerkupplung

Thalfang-Bäsch (ots) - Zwischen dem 19.11.2018 und dem 23.11.2018 wurde in einer Maschinenhalle im Trieschgarten in Thalfang-Bäsch, eine Anhängerkupplung von einem Traktor entwendet. Der Wert der Anhängerkupplung wird auf ca. 1.500EUR geschätzt. Die Polizei Morbach bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung, insbesondere zu verdächtigen Personen, oder Fahrzeugen in der Umgebung der Maschinenhalle.

