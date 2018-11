POL-PDTR: Wohnungseinbruchdiebstahl in Morscheid

Morscheid (ots) - PRESSEDIENST ------------------------------------------------------------ POLIZEIINSPEKTION Schweich ------------------------------------------------------------ SCHWEICH, 26. November 2018 ------------------------------------------------------------ Wohnungseinbruchdiebstahl Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in Morscheid.

Morscheid. Ein bisher unbekannter Täter hebelte im Zeitraum von Mittwoch, 21.11.2018, 10:10 Uhr, bis Donnerstag, 22.11.2018, 18:35 Uhr, die Tür des Wintergartens auf und verschaffte sich so Zutritt zu dem Wohnhaus in der Hauptstraße. Er betrat anschließend den Wintergarten sowie angrenzende Kellerräume. Nach ersten Feststellungen wurde nichts entwendet. Zeugen, die zur tatrelevanten Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweich, Tel. 06502/9157-0, Email: pischweich@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.

