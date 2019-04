Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeibeamter bei Festnahme leicht verletzt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Eine 63-jährige Mutter aus Neustadt rief die Polizei gestern Mittag um Hilfe, da ihr Sohn ihr am Telefon Gewalt androhte und sie aufsuchen wollte. Beim Eintreffen des Sohnes waren die Beamten bereits vor Ort, weshalb dieser aufgebracht und sehr schnell aggressiv wurde. Als der Mann seine Mutter angreifen wollte, schritten die Beamten ein und konnten ihn nur durch die Unterstützung weiterer alarmierter Kräfte am Boden dingfest machen. Da sich der 28-Jährige massiv wehrte, wurde ein Beamter am Handgelenk leicht verletzt. Da der Verdacht bestand, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmittel war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

