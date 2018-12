POL-CUX: Polizei fahndet mit Hubschrauber nach Einbrechern

Cuxhaven (ots) - Cuxhaven. Am heutigen Dienstag (04.12.2018) versuchten vermutlich zwei noch unbekannte Täter gegen 11:30 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Wohlsenstraße, in Altenwalde, einzubrechen. Wahrscheinlich wurden die Männer von Bewohnern gestört, so dass sie vom Tatort flüchteten. Eine Hubschrauberbesatzung der Polizeihubschrauberstaffel Rastede unterstützte die Fahndungsmaßnahmen, die bislang noch nicht zur Ergreifung der Täter geführt haben. Zeugen, die verdächtige Fahrzeuge bemerkt oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Cuxhaven zu melden (Tel.: 04721 / 5730).

