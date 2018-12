POL-CUX: Polizei Cuxhaven - Landespolizeipräsident verschafft sich persönlichen Eindruck vor Ort

1 weiterer Medieninhalt

(Foto: Polizei) von links nach rechts: Karsten Schrader, Leiter Einsatz- und Streifendienst, Johann Kühme (Polizeipräsident der Polizeidirektion Oldenburg), Axel Brockmann (Landespolizeipräsident), Arne Schmidt (Inspektionsleiter) und Ilka Freyhat (Leiterin Einsatz) Bild-Infos Download

Cuxhaven (ots) - Hannover/Cuxhaven. Am heutigen Dienstag (04.12.2018) überzeugte sich Axel Brockmann, Präsident des Landespolizeipräsidiums im Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport, gemeinsam mit Johann Kühme, Polizeipräsident der Polizeidirektion Oldenburg, von der dringenden Notwendigkeit eines Erweiterungsbaus für das Gebäude der Polizeiinspektion (PI) Cuxhaven. Am Sitz der Polizeiinspektion in Cuxhaven arbeiten über 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit Jahren sind Fachkommissariate des Zentralen Kriminaldienstes, der Prävention sowie der Verwaltung aus Raumnot ausgegliedert. Inspektionsleiter Arne Schmidt führte die Polizeipräsidenten durch das sanierungsbedürftige Dienstgebäude.

"Der Handlungsbedarf für die Polizeiinspektion Cuxhaven ist anerkannt. Es ist uns ein wichtiges Anliegen, der Polizei vor Ort gute Arbeitsbedingungen zu bieten. Das Land erwirbt das Gelände des angrenzenden Verkehrsübungsplatzes. Das Bauvorhaben für das Dienstgebäude der PI Cuxhaven steht in der Rangfolge der Landespolizei an erster Stelle", so der Landespolizeipräsident.

Der Oldenburger Polizeipräsident und der Inspektionsleiter freuen sich, dass die beteiligten Ministerien und Behörden an einem Strang ziehen, um die Arbeitssituation der Polizei in Cuxhaven zu verbessern.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cuxhaven

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Anke Rieken

Telefon: 04721/573-404

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell