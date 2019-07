Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Nach Diebstahl geflüchtet

Heinsberg (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter entwendeten am Montag, 15. Juli, mittels Trickdiebstahls aus einem Mobilfunkgeschäft an der Hochstraße drei Mobiltelefone. Sie betraten gegen 10.30 Uhr das Geschäft. Einer der Männer ging auf ein Regal im Eingangsbereich zu und der zweite Täter auf die Theke in der Mitte des Raums. Beide ergriffen ein, bzw. zwei Handys und liefen aus dem Geschäft und über die Hochstraße in Richtung Markt davon. Die Angestellte verfolgte die Täter noch, konnte sie jedoch nicht mehr einholen. Wer hat Beobachtungen im Zusammenhang mit diesem Diebstahlsdelikt gemacht? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen unter Telefon 02452 920 0 entgegen.

