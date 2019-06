Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Aus Pkw heraus mit Pfefferspray besprüht

Hildesheim (ots)

Lamspringe/ Irmenseul (web) - Am frühen Montagmorgen, gegen 04:10 Uhr, kam es zu einem weiteren Vorfall in der Straße "Am Sportplatz" in Irmenseul.

Drei Besucher der Veranstaltung "Pfingstbier Irmenseul" befanden sich auf dem Heimweg und gingen zu Fuß die Straße Am Sportplatz entlang. Die drei männl. Personen (19, 21 und 31 Jahre alt) wurden plötzlich aus einem Pkw heraus mit Pfefferspray besprüht. Die Opfer erlitten erhebliche Augenreizungen. Die u. T. flüchteten mit dem Pkw vom Tatort. Die Opfer wurden vor Ort ambulant von einer Rettungswagenbesatzung behandelt. Eine Zuführung in ein Krankenhaus war nicht erforderlich.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen "gefährlicher Körperverletzung" eingeleitet. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Salzdetfurth unter Tel. 05063-9010 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth



Telefon: 05063 / 901-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell