Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Leimersheim - Geschwindigkeitskontrolle

Leimersheim (ots)

Aufgrund einer Beschwerde von Anwohnern über zu schnell fahrende Autos wurde am Dienstagmorgen in Leimersheim in der Rheinstraße eine Standkontrolle durchgeführt. Innerhalb einer Stunde ergaben sich bei einem geringen Verkehrsaufkommen lediglich ein Geschwindigkeits- sowie drei Gurtverstöße.

