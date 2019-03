Polizei Düsseldorf

POL-D: Düsseldorf-Kalkum - Schwerverletzter bei Alleinunfall - Kaffeebecher abgestellt - Pkw überschlug sich

Düsseldorf (ots)

Düsseldorf-Kalkum - Schwerverletzter bei Alleinunfall - Kaffeebecher abgestellt - Pkw überschlug sich

Samstag, 30. März 2019, 19.15 Uhr

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei war zur Unfallzeit ein 45-Jähriger aus Monheim mit seinem Mazda auf der B8 (Danziger Straße) in Richtung Innenstadt unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve hinter der Anschlussstelle Kalkum verlor er beim Abstellen eines Kaffeebechers in die Mittelkonsole nach eigenen Angaben die Kontrolle über sein Fahrzeug. Trotz des Versuchs zu bremsen und Gegenzulenken kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und landet auf den Rädern im Graben. Er konnte sich selbstständig befreien. Mit schweren Verletzungen kam er zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Der Verkehr konnte an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:



Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell