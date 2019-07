Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Festnahme nach Drohung

Marsberg (ots)

Ein 93-jähriger Mann löste am Donnerstagabend einen größeren Polizeiansatz auf der Sauerlandstraße aus. Innerhalb seiner Familie war gegen 19:45 Uhr ein Streit ausgebrochen. Der 93-jährige Mann drohte hierbei sich und andere umzubringen, wenn er und seine 83-jährige Frau in ein Seniorenheim gebracht würden. Nachdem die Verwandten das Haus verlassen konnte, informierten sie die Polizei. Da der Senior legal mehrere Schusswaffen besaß, wurde eine Spezialeinheit hinzugezogen. Diese konnte den Mann unverletzt festnehmen. Die Polizei stellte die Waffen des Mannes sicher. Der 93-Jährige wurde an das Ordnungsamt übergeben. Um seine ebenfalls unverletzte Ehefrau kümmerte sich die Familie.

