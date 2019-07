Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Schmuckdiebstahl

Arnsberg (ots)

Am Mittwoch betrat gegen 16 Uhr ein bislang unbekannter Mann ein Juweliergeschäft auf der Hauptstraße. Der Täter ließ sich mehrere Goldketten vorzeigen. In einem günstigen Moment entwendete der Mann unbemerkt zwei Ketten. Anschließend verließ er das Geschäft. Der Diebstahl wurde erst später bemerkt. Beschreibung des Täters: Etwa 40 bis 45 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, südländisches Aussehen, kurze schwarze Haare, sprach gebrochen deutsch Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell