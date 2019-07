Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Pkw-Fahrer schwer verletzt

Schmallenberg (ots)

Am Samstag, 12:30 Uhr, befuhr ein 45-jähriger Pkw-Fahrer aus Schmallenberg die L742 von Winkhausen in Richtung Niedersorpe. Auf einer geraden Strecke musste er nach eigenen Angaben einem Tier ausweichen und lenkte sein Fahrzeug nach rechts. Er fuhr ungebremst mit seinem Pkw gegen einen am Fahrbahnrand stehenden Baum. Hierdurch wurde er schwer verletzt. Die Höhe des Gesamtschadens beträgt nach ersten Schätzungen ca. 15.000,- Euro. (PK)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Leitstelle

Telefon: 0291-9020-3110

Fax: 0291-9020-3119

E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell