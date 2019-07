Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Quad

Bestwig (ots)

Am Samstag, 17:50 Uhr, befuhr ein 25-jähriger Mann aus den Niederlanden mit seinem Quad die L776 von Rüthen in Richtung Bestwig. Auf der abschüssigen Strecke kam er in einer langgezogenen Kurve nach rechts von der regennassen Fahrbahn ab. Das Quad überschlug sich und der 25-Jährige wurde in die Böschung geschleudert. Seine 25-jährige Sozia aus den Niederlanden wurde zunächst unter dem Fahrzeug eingeklemmt. Beide Personen wurden nach Erstversorgung am Unfallort mit einem Rettungswagen schwer verletzt in ein Krankenhaus transportiert. Die Höhe des Gesamtschadens beträgt nach ersten Schätzungen ca. 1.000,- Euro. (PK)

