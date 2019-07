Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und Bundespolizeiinspektion Stuttgart: Gesuchter 41-Jähriger festgenommen - 335 Tage Ersatzfreiheitsstrafe

Stuttgart (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am Freitagmittag (28.06.2019) gegen 12:30 Uhr einen 41-jährigen Mann am Hauptbahnhof in Stuttgart festgenommen. Die Identität des rumänischen Staatsangehörigen sollte zuvor im Rahmen einer Personenkontrolle überprüft werden. Hierbei stellte sich heraus, dass gegen den Wohnsitzlosen ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Stuttgart wegen gefährlicher Körperverletzung vorlag. Da der Festgenommene die erforderliche Geldstrafe nicht begleichen konnte, musste er im Anschluss eine Ersatzfreiheitsstrafe von 335 Tagen in einer Justizvollzugsanstalt antreten.

