Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Unbekannte Frau verursacht Streckensperrung

Göppingen (ots)

Eine bislang unbekannte Frau hat Mittwochabend (26.06.2019) gegen 20:09 Uhr auf der Bahnstrecke zwischen Stuttgart und Ulm einen Polizei- und Rettungseinsatz ausgelöst. Nach derzeitigen Erkenntnissen hielt sich eine noch unbekannte Frau auf Höhe der Gemarkung Göppingen unmittelbar an den Bahngleisen auf, als ein Intercity-Express in Richtung München an ihr vorbeifuhr. Bei Erkennen der Person leitete der Lokführer eine Schnellbremsung ein und brachte den Fernverkehrszug zum Stehen. Da zunächst davon ausgegangen werden musste, dass die Frau durch den Zug erfasst wurde, suchten alarmierte Kräfte der Bundes- und Landespolizei, der örtlichen Feuerwehr und der Rettungshundestaffel den Nahbereich ab. Die Fahndung nach der Unbekannten, bei der auch ein Hubschrauber der Landespolizei eingesetzt war, verlief ohne Ergebnisse. Die etwa 360 im Zug befindlichen Fahrgäste konnten im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen ihren Reiseweg fortsetzen. Die betroffene Strecke war in der Zeit von 20:09 Uhr bis 22:20 Uhr gesperrt, wodurch es zu bahnbetrieblichen Verzögerungen kam. Die Bundespolizei hat in diesem Zusammenhang die Ermittlungen wegen des Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Stuttgart

Pressestelle

Sebastian Maus

Telefon: 0711 / 55049 - 109

E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell