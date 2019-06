Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zugbremse löst Böschungsbrände aus

Fichtenberg/Gaildorf (ots)

Ein mit Bauschutt beladener Zug hat am Dienstagnachmittag (25.06.2019) gegen 16:10 Uhr einen Polizei- und Rettungseinsatz im Landkreis Schwäbisch Hall ausgelöst. Nach derzeitigen Erkenntnissen des Bundespolizeireviers Heilbronn verursachte der Zug auf der Bahnstrecke zwischen Gaildorf und Fichtenberg insgesamt drei Böschungsbrände auf einer Gesamtfläche von etwa 400 m². Ursächlich für die Brandentwicklung war offenbar eine festsitzende Bremse, welche in der Folge zu einem Heißläufer am Schienenfahrzeug führte. Alarmierte Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehren konnten die Flammen löschen. Zudem wurde ein Hubschrauber der Bundespolizei zur Absuche von weiteren Brandherden eingesetzt. Bei dem Vorfall kam es nach bisherigen Erkenntnissen zu keinen Personenschäden. Die betroffene Bahnstecke war für den Zeitraum der Einsatzmaßnahmen zwischen 16:16 Uhr und 18:17 Uhr gesperrt, wodurch es zu bahnbetriebliche Verzögerungen kam.

