Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Brandmeldeanlage in ICE ausgelöst

Göppingen (ots)

Auf der Bahnstrecke zwischen Stuttgart und Ulm ist es am Donnerstagnachmittag (20.06.2019) gegen 12:40 Uhr erneut zu einem Polizei- und Rettungseinsatz gekommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es vor Bahnhof Göppingen zur Alarmauslösung einer Brandmeldeanlage in einem Intercity Express von Hamburg-Altona nach München. Der Fernverkehrszug wurde daraufhin am Bahnhof Göppingen gestoppt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll ein bislang unbekannter Reisender auf der Zugtoilette geraucht haben und löste so offenbar den Alarm aus. Einsatzkräfte der Feuerwehr überprüften den Zug, stellten jedoch keine Brandentwicklung fest. Nach Abschluss der Einsatzmaßnahmen konnten die etwa 50 Reisenden ihre Weiterfahrt unverletzt fortsetzen. Bereits am vergangenen Freitagnachmittag (14.06.2019) war es auf der Bahnstrecke zwischen Stuttgart und Göppingen zu einem ähnlichem Vorfall gekommen, als ein unbekannter Fahrgast die Brandmeldeanlage eines Fernverkehrszuges offenbar ebenfalls durch das Rauchen auf der Zugtoilette auslöste (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/4297660). Sachdienliche Hinweise zum Vorfall, insbesondere zur Identität des mutmaßlichen Verursachers nimmt die Bundespolizei unter der Telefonnummer +49711870350 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Stuttgart

Pressestelle

Sebastian Maus

Telefon: 0711 / 55049 - 109

E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell