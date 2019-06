Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Erneuter Einbruch am Bahnhof

Vaihingen/Enz (ots)

Unbekannte haben in den frühen Freitagmorgenstunden (21.06.2019) gegen 00:46 Uhr versucht in einen Kiosk am Bahnhof Vaihingen/Enz einzubrechen. Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens stellte den Einbruchsalarm fest und verständigte daraufhin die Polizei. Beamte der Landespolizei sicherten vor Ort die Spurenlage und stellten an der Eingangstüre des Bahnhofskiosks mehrere offenbar neue Aufbruchsspuren fest. Bereits am vergangenen Sonntag (16.06.2019) kam es in derselben Filiale zu einem Einbruchsdiebstahl, woraufhin die zwei mutmaßlichen Täter unerkannt flüchten konnten (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/4299121). Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Bundespolizei. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

