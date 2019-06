Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Festnahme am Hauptbahnhof Ulm: Zahlung von Geldstrafe rettet 35-Jährige nicht vor dem Gefängnis

Ulm (ots)

Bundespolizisten haben am Montagabend (17.06.2019) gegen 19:30 Uhr eine 35-jährige Frau am Ulmer Hauptbahnhof festgenommen. Die Identität der deutschen Staatsangehörigen sollte zuvor im Rahmen einer Personenkontrolle überprüft werden. Hierbei stellte sich heraus, dass gegen die in Ulm wohnhafte Frau ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Kassel wegen Gefährdung des Straßenverkehrs vorlag. Zeitgleich wurde die Festgenommene durch die Staatsanwaltschaft Ulm aufgrund eines Vollstreckungshaftbefehls wegen falscher Verdächtigung gesucht. Obwohl die Frau die noch offene Geldstrafe von insgesamt 500,- Euro begleichen konnte, wurde sie aufgrund ihrer zweiten Verurteilung im Anschluss in ein Gefängnis verbracht und muss nun dort eine Freiheitsstrafe von zehn Monaten absitzen.

