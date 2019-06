Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Unbekannter beschädigt Fahrplanvitrine

Stuttgart (ots)

Ein Unbekannter hat in den frühen Mittwochmorgenstunden (19.06.2019) gegen 01:00 Uhr eine Fahrplanvitrine in der S-Bahnebene des Stuttgarter Hauptbahnhofs eingetreten. Ein Lokführer beobachtete die Tat und alarmierte daraufhin eine Streife der Bundespolizei. Eine Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter verlief ergebnislos. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unbekannt. Der männliche Unbekannte wird als jugendlich und mit großer Statur beschrieben. Er soll mit einem weißen T-Shirt und einer kurzen Hose bekleidet gewesen sein. Gemäß den Zeugenangaben befand er sich in Begleitung eines rothaarigen Mannes mit dunklem T-Shirt, sowie einer brünetten jungen Frau. Beide Begleiter seien ebenfalls augenscheinlich in einem jugendlichen Alter gewesen. Die Bundespolizei hat hierzu die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, welcher sachdienliche Hinweise, insbesondere zur Identität des mutmaßlichen Täters und seiner Begleiter geben können. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

