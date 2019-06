Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 27-Jähriger greift Rettungspersonal an und beleidigt Bundespolizisten

Stuttgart (ots)

Ein 27-Jähriger hat am Dienstagabend (18.06.2019) gegen 22:40 Uhr mehrere Polizeibeamte am Stuttgarter Hauptbahnhof beleidigt und anschließend versucht einen Rettungssanitäter gegen dessen Kopf zu treten. Der 27-Jährige mit ungeklärter Staatsangehörigkeit war zunächst durch eine Streife der Bundespolizei schlafend in der S-Bahnebene des Hauptbahnhofs angetroffen wurden. Im Rahmen der Personenkontrolle beleidigte er die Beamten massiv und musste kurz darauf gefesselt zum Polizeirevier verbracht werden. Aufgrund der augenscheinlich starken Alkoholisierung des Mannes wurden Kräfte des Rettungsdienstes hinzugerufen. Während der Untersuchung trat der polizeibekannte Mann unvermittelt in Richtung des Kopfes einer der Sanitäter, ohne ihn jedoch zu treffen. Bei der Verbringung zum Krankenwagen spuckte er zudem einer weiteren Rettungskraft ins Gesicht. Der im Landkreis Esslingen wohnhafte Mann wurde im Anschluss unter Polizeibegleitung in ein Krankenhaus eingeliefert. Er war am selben Tag erst nach einer mehrmonatigen Haftstrafe aus dem Gefängnis entlassen wurden. Der 27-Jährige muss nun unter anderem mit einem Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung und des tätlichen Angriffes auf Hilfeleistende des Rettungsdienstes rechnen.

