Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 26-Jähriger entleert Feuerlöscher und bedroht Mitarbeiter der Deutschen Bahn

Stuttgart (ots)

Ein 26-jähriger Mann hat am Samstag (15.06.2019) gegen 21:30 Uhr einen Feuerlöscher in der S-Bahnebene des Stuttgarter Hauptbahnhofs missbräuchlich verwendet und anschließend Sicherheitskräfte der Deutschen Bahn bedroht. Ersten Erkenntnissen zufolge entfernte der 26-Jährige zunächst einen Feuerlöscher aus einem Nothilfekasten auf Bahnsteig 101 und versprühte daraufhin das Löschpulver, sodass ein dichter Pulvernebel über dem gesamten Bahnsteig entstand. Eine Streife der DB-Sicherheit stellte den gambischen Staatsangehörigen hierbei fest und forderte ihn auf sein Handeln zu unterlassen. In der Folge bedrohte der polizeibekannte Mann die beiden Mitarbeiter der Deutschen Bahn offenbar mit zwei zuvor abgebrochenen Glasflaschen. Unter Einsatz von Pfefferspray gelang es den Sicherheitskräften den 26-Jährigen bis zum Eintreffen der alarmierten Streifen der Bundes- und Landespolizei festzuhalten. Der im Landkreis Böblingen wohnhafte Mann wurde daraufhin vorläufig festgenommen, auf das Polizeirevier verbracht und im Anschluss in eine Fachklinik eingewiesen.

Die Bundespolizei hat zu dem Vorfall die Ermittlungen wegen des Verdachts der Bedrohung und der Beeinträchtigung von Schutzvorrichtungen und Rettungsgeräten aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen und eventuellen Geschädigten. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Stuttgart

Pressestelle

Sebastian Maus

Telefon: 0711 / 55049 - 109

E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell