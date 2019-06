Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Unbekannte brechen in Bahnhofsbäckerei ein

Vaihingen/Enz (ots)

Zwei unbekannte Täter sind am Sonntagabend (16.06.2019) gegen 23:30 Uhr in eine Bäckereifiliale am Bahnhof Vaihingen/Enz eingebrochen. Nach derzeitigen Erkenntnissen hebelten die beiden mutmaßlichen Täter gewaltsam die Türe der Filiale mit einem noch unbekannten Werkzeug auf und verschafften sich so Zugang zu den Verkaufsräumlichkeiten. In der Folge entwendeten die beiden Männer Tabakwaren sowie Süßigkeiten. Gemäß Zeugenangaben entfernten sie sich nach der Tat in Richtung der KZ-Gedenkstätte in Vaihingen. Eine sofort eingeleitete Fahndung durch Beamte der Landespolizei, bei der unter anderem auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, verblieb zunächst ergebnislos. Beamte der Bundespolizei sicherten vor Ort die Spurenlage. Einer der beiden männlichen Täter wird als 1,70m bis 1,80m groß und mit dunkler Kleidung beschrieben. Er soll zum Tatzeitpunkt einen Rucksack oder eine Tasche mit sich geführt haben. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt. Die Bundespolizei ermittelt derzeit wegen des Verdachts des besonders beschweren Fall des Diebstahls. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Stuttgart

Pressestelle

Sebastian Maus

Telefon: 0711 / 55049 - 109

E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell