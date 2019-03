Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheim, Industriestraße, 5.3.19, 12.00 Uhr Verkehrsunfallflucht

Herxheim (ots)

Am 5.3.19, gegen 12.00 Uhr wurde auf einem Supermarktparkplatz in Herxheim in der Industriestraße ein abgestellter Pkw angefahren. Der unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. An der beschädigten Beifahrerseite des geschädigten Fahrzeuges konnten hellblaue Lackanhaftungen des Verursachers gesichert werden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Landau unter Tel. Nr. 06341/2870 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de

