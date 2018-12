POL-EN: Hattingen - Unfall im Einmündungsbereich - eine Person verletzt

Hattingen (ots) - Am 03.12.2018, gegen 11.50 Uhr, befuhr ein 63-jähriger Bochumer mit seinem grauen Pkw Kia den Bangertsweg. An der Bochumer Straße wollte er nach links in Fahrtrichtung Bochum-Linden abbiegen. Dabei übersah er einen 77-jährigen Hattinger in seinem schwarzen Pkw Nissan, der die Bochumer Straße in Fahrtrichtung Hattingen befuhr. Es kam zum Unfall im Einmündungsbereich. Der Hattinger wurde durch den Zusammenstoß verletzt, mit Hilfe der Feuerwehr konnte er sein Fahrzeug verlassen. Anschließend wurde er in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Nissan wurde abgeschleppt. Zum Zeitpunkt des Unfalls war die Sicht im Bereich der Einmündung durch mindestens ein widerrechtlich parkendes Fahrzeug eingeschränkt. Der Parkverstoß wurde nach Abschluss der polizeilichen Unfallaufnahme ebenfalls geahndet.

